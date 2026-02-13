山口・宇部市で74歳の男性が死亡しているのが見つかり、警察は殺人事件とみて調べを進めています。9日、宇部市中山の古谷歳雄さん（74）の家を定期訪問した市の職員が倒れている古谷さんを発見し、警察に通報しました。警察官が駆け付けたとき古谷さんは既に亡くなっていて、頭に傷があったことから司法解剖を行ったところ、頭を硬いもので殴られた疑いが強まり、殺人事件とみて捜査を始めました。室内に荒らされたような形跡はな