フリーアナウンサー宮根誠司（62）が12日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演し、9月末での番組終了を報告した。生放送内で異例の長尺となる4分のあいさつで、視聴者やスタッフに感謝を伝えた。◇◇◇番組のラストで宮根は「重大発表、と言ってもたいしたことではございませんが…」と切り出した。番組が3月で放送5000回、7月で20周年を迎えると述べた上で「実は