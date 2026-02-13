今日13日は広い範囲で晴れて、空気の乾いた状態が続くでしょう。一方、気圧の谷の影響を受ける東北や北海道は、日本海側を中心に雪や雨が降りそうです。積雪が多い所では雪崩や屋根からの落雪にご注意ください。北日本で雪や雨今日13日は移動性の高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。九州から東海にかけては、日差しがたっぷりです。関東と北陸は昼頃まで雲が多いですが、次第に晴れるでしょう。午前6時現在、乾燥注意報が