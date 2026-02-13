ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１２日（日本時間１３日）、カーリング女子１次リーグで、日本がデンマークに７―１０で惜敗した。延長にもつれ込む接戦を落とし、連敗発進となった。（デジタル編集部）１０チームが総当たりで対戦し、上位４チームが準決勝に進む１次リーグ。連敗は避けたい中、立ち上がりの第１エンドには、スキップの吉村紗也香が五輪特有の緊張感からか、相手の赤いストーンを投げそうになるハプニン