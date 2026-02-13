フィギュアスケート女子シングルに出場する中井亜美選手が会場での練習を終え、団体メンバーからのアドバイスを明かしました。今大会、初めてのオリンピックとなる中井選手。目標について「一番は楽しんで終わりたい」とし、「後から結果がついてくればいいな」と意気込みます。そんな中井選手の憧れはバンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央さん。オリンピック出場にあたり過去の映像を見てきたそうで「憧れの浅田真央さん