まさかの3000台完売！ 中国向け新型フィットが人気ホンダは、マイナーチェンジした新型「フィット」を中国で2026年1月に3000台限定で発売しました。その後、約20日後にはすべて完売したと現地法人が発表しています。【画像】超カッコイイ！ ホンダ「新型フィット」を画像で見る（30枚以上）中国でフィットを扱うのは広汽ホンダとなり、2026年1月15日に発売された今回のマイナーチェンジモデルは、大きな話題となりました。