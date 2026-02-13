ロッキーズ入団会見で今後の調整を明かす「週明けにライブBPをやって」ロッキーズの菅野智之投手は12日（日本時間13日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設で取材に応じ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の宮崎合宿に合流すると明かした。今後の調整法も明らかにした。菅野は例年通り12月中旬から調整を進めてきた。「ブルペンはここに来るまで結構な数で入っていると思います。一昨日も入りましたし、明日も投