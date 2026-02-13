衆議院選挙で大敗した中道改革連合は12日、新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙を告示しました。一方、中道から立候補して落選した人の中には、離党の意向を表明する動きもではじめています。■公明出身議員「どんな人物かよく知らない」中道改革連合・野田共同代表「困難な道かもしれませんが、覚悟を持って手を挙げてくださる方が出てくれば大変ありがたい」衆議院選挙で大敗した中道改革連合の“新たなトップ候補”として名乗り出た