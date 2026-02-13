【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比６６９・４２ドル安の４万９４５１・９８ドルだった。終値が４万ドル台をつけるのは１週間ぶり。値下がりは２営業日連続。前日決算を発表した米ＩＴ大手シスコシステムズの業績見通しが軟調だと受け止められ、ＡＩ（人工知能）関連事業の先行きに対する懸念から、ＩＴ関連銘柄が売られた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総