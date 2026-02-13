ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が１３日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートでの食事会を公開した。インスタグラムのストーリーズに「現ＤｅＮＡ元阪神勢で邪（よこしま）会でした」と文字を載せ、ジョン・デュプランティエ投手、岩田将貴投手、馬場皐輔投手らとのプライベートでの集合ショットをアップした。ネット上では「藤浪晋太郎と仲間たちやん」「この写真最高すぎる！」「ユニホーム違っても仲間意識は変わ