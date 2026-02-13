◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子ハーフパイプの決勝で１、２本目に転倒した今季Ｗ杯３勝で世界ランキング１位の１７歳、崔ガオン（韓国）が３本目に９０・２５点をマーク。大逆転で金メダルを獲得した。２連覇中だったクロイ・キム（米国）は銀メダル。３連覇は逃したが、崔ガオンの金メダルが決まると真っ先に駆け寄って祝福した。女王のさすが過ぎるスポーツ