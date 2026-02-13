トヨタ自動車の源流企業・豊田自動織機の株式の非公開化を目指すトヨタグループは、TOB＝株式公開買い付けの期限を3月2日まで延長すると明らかにしました。トヨタグループは、豊田自動織機の株式の非公開化を目指し、1月15日から一株当たり1万8800円でTOBを行っていて、2月12日となっていた期限を3月2日まで延長すると発表しました。延長の理由については、TOB成立の目標値に届いておらず、株主が公開買い付けに