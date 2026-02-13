岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で去年10月、特急列車とキャリアカーが衝突した事故で、警察はキャリアカーの女性運転手(27)を書類送検しました。運送会社に勤務する名古屋市西区の女性運転手(27)は去年10月、キャリアカーで各務原市蘇原興亜町のJR高山線の踏切内に進入し、特急列車に衝突して乗客5人に軽いケガをさせた過失往来危険などの疑いが持たれています。警察によりますと、女性運転手は警報機の