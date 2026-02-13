藤原ナミが、2月9日に発売の『週刊プレイボーイ』8号に登場！ 藤原ナミ ©河西遼／集英社 【プロフィール】藤原ナミ（ふじわら・なみ）2000年2月2日生まれ岐阜県出身身長158cmB90 W55.5 H90趣味＝ラジコン、アニメ鑑賞、ゲーム特技＝動画編集、ラジコン2022年にスカウトされ同年グラビアデビュー。抜群のプロポーションを武器に躍進を続けている。趣味のラジコ