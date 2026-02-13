米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.452（-0.058） 米10年債4.098（-0.074） 米30年債4.734（-0.073） 期待インフレ率2.318（-0.014） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日は株安が強まり、利回りも下げに転じた。この日発表の住宅指標が予想外の弱さを示したことも利回りを押し下げた模様。 また、本日は３０年債入札が実施され、最