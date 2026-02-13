きょうは北日本を中心に雪や雨の範囲が広がりますが、全国的には穏やかに晴れる所が多いでしょう。気温は、この時季としては高く、3月並みになる所もありそうです。週末はさらに気温が高くなり、4月並みの暖かさになる所もある見込みです。南から高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。風も弱く穏やかな陽気になりそうです。雲が広がりやすい北陸や関東も、午後は日差しが届く見込みです。北海道の日本海側は朝からところど