アメリカメディアは12日、トランプ政権が反政府デモでインターネットの大規模な通信規制が敷かれたイラン国内に衛星通信サービスを密輸し、反体制派の活動を支えていたと報じました。ウォールストリート・ジャーナルは、反政府デモへの弾圧でインターネットの大規模な通信規制が敷かれたイラン国内に「トランプ政権が衛星通信サービスを密輸していた」と伝えました。密輸されたのはスペースXの「スターリンク」の端末約6000台で、