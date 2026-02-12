阪急うめだ本店が、同店8階の「GREEN AGE」で「ナイキストレングス（Nike Strength）」の国内初となるポップアップを開催する。期間は2月18日から3月17日まで。【画像をもっと見る】ナイキストレングスは、トレーニングに特化したナイキの新ライン。エリートアスリートから一般までを対象とした高品質なストレングストレーニング機器を通じて、「スポーツの未来に貢献する」というナイキのコミットメントを強固にするブランド