この記事をまとめると ■チェーン規制はスタッドレスタイヤ装着車でも必ずチェーンが必要となる特別な交通規制 ■対象は全国13区間に限られるが無視して走行すれば道路法違反として処罰対象になる ■規制が出た場合は装着・迂回・引き返し・待機など現実的な対応を取る必要がある 「走れるかどうか」ではなく「走ってよいかどうか」 2025年〜2026年のウインターシーズンは、1月半ばまで積雪量が比較的少ない状況が続いているが、