12日昼ごろ、埼玉県川口市の住宅街で、道路の真ん中から勢いよく水が噴き出していました。水は、県が管理する水道管から約2時間半にわたって出続け、広い範囲に影響が出ました。■噴き出す水に住民「ただもうびっくり」大きな音を立てながら、勢いよく噴き出す水。カメラマン「水が一面に広がっています」12日、埼玉県川口市の住宅街で、地中にある水道管から水が噴き出しました。約10メートルの高さまで噴き出したとみられます。