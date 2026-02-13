◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子 1000メートル(大会6日目/現地11日)男子1000メートルに北京五輪500メートル銅メダリストの森重航選手が登場。1分9秒85で24位に終わりました。森重選手はレースを振り返り「狙ってたところ、目標としてた部分には届かなかったんですけど、まず1レース目の雰囲気を味わえたってことでいいレースになりました」とコメント。レース展開については「1周のラップが25秒か