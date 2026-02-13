MLB・ナショナルズが日本時間12日、かつて巨人に所属していたマイルズ・マイコラス投手の獲得を発表しました。マイコラス投手は2015年から2017年まで巨人でプレー。1年目は13勝3敗で勝率.813を記録し、3年目の2017年には187奪三振で最多奪三振のタイトルを獲得するなど活躍しました。2018年から昨季まではMLBのカージナルスに所属。昨季は31試合の先発登板で8勝11敗、防御率4.84の成績でした。そしてこの日、ナショナルズが獲得を