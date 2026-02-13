１２日午前７時３０分頃、北海道小樽市築港の大型商業施設「ウイングベイ小樽」の１番街２階にある屋外通路「マリンデッキ」の天井が崩落しているのを、清掃作業員が見つけた。けが人はなかった。運営会社によると、崩落したのは２か所。天井の上にある屋根が抜け落ちており、このうち１か所には幅約１・８メートル、長さ約６メートルの巨大な穴があいた。通路の上にある駐車場の屋根から雪庇（せっぴ）が落下したことが原因と