V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の富士通カワサキレッドスピリッツは、3月14日（土）と15日（日）の2日間、東急ドレッセとどろきアリーナにて、今シーズン最大規模のホームゲーム「ONE BIG REDSPIRITS GAMES 1500PROJECT（1500PJ）」を開催する。 「川崎からバレーボールの楽しさをもっと広げたい」という想いからスタートした本プロジェクト。1日あたり1,500名の来場を目標に