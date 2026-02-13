失格処分を受け、ヘルメットを手に記者会見するスケルトン男子ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチ＝12日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケルトン男子ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチ（27）は12日、戦死者が描かれたヘルメットを着用しようとして失格とされた処分の取り消しを求め、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴したと明らかにした。ミラノで記者会見した