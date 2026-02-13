13日午前6時23分ごろ、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の田村市、相馬市、南相馬市、それに飯舘村です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県田村市相馬市南相馬市飯舘村気象庁の