「広島春季キャンプ」（１２日、日南）広島は１２日、宮崎県日南市で行っていた１次キャンプを打ち上げた。新井貴浩監督（４９）は１４日から沖縄・コザで始まる２次キャンプに向けて、厳しいサバイバルの継続を宣言。結果次第で日南・２軍キャンプへ“強制送還”する可能性を示唆した。沖縄では１５日の練習試合・巨人戦（那覇）など、対外試合６試合を予定しており、いよいよ競争が本格化する。新井カープの象徴となってい