連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）に出演中の俳優・濱正悟が10日、自身のインスタグラムを更新。本作で共演する吉沢亮との2ショットを公開した。【写真】『ばけばけ』“庄田先生”オフショットに反響「素敵な笑顔」「スーツがお似合い」本作で錦織友一を演じる吉沢と、その友人・庄田多吉を演じる濱。投稿では、クラシカルなスーツ姿の2人が並んだオフショットを披露。濱は「Y.N と T.S」と、10日