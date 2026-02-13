松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第6話が12日に放送され、正子（松嶋）が自身の過去を告白すると、ネット上には「つらすぎる」「なんと悲しい話」「ほんとに許せない」などの声が集まった。【写真】不穏な動きを見せる正子（松嶋菜々子）の父・田次（寺尾聰）東京国税局資料調査課内の複雑国税事案処理室（通称ザッコク）を率いる正子は、元国税局職員