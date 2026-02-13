別府大分毎日マラソン今月1日に行われた別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）で、東京パラリンピック銀メダリストの和田伸也（長瀬産業）が2時間24分58秒でゴールし、視覚障がい者の部で1位となった。「趣味」から始まった20年の軌跡。通算30回目のマラソンは、28年ロスパラリンピックに向けての大きな足掛かりとなった。スタート地点の気温10.0度。風が吹く難しい条件の中、48歳の和