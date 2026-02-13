連日の寒さに負けず、故障者ゼロで終えた１次キャンプ。ドラフト１位の竹丸や新加入の則本、新外国人らが話題になる中、確かな存在感を示した選手をスポーツ報知巨人担当が「宮崎キャンプＭＶＰ」として選出した。豪快かつ、圧巻だった。両翼１００メートルのサンマリンで行われた１０日のフリー打撃。坂本が左足を高々と上げた豪快なフォームで快音を連発し、スタンドをどよめかせた。４９スイングで左中間席中段への特大弾を