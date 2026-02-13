フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞の村主章枝さん（４５）が、テレビ出演を報告した。１２日までにインスタグラムのストーリーズを更新。とある番組のホームページをリンクで貼り付けた。その番組とは、フジテレビ系で１３日放送の「あの金どこいった？」（金曜・午後９時）。俳優の草ナギ剛とタレントのホラン千秋がＭＣを務める番組の第２弾。かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人に直撃