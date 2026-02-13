ジャンプ混合団体ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。ファンは、表彰式で小林が受け取った逸品の扱いに注目。熱視線を送っていた。赤いジャケットから、可愛い白い顔がのぞいた。表彰式で、2022年北京五輪でのノーマルヒル金