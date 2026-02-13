2026年1月31日、映画監督の長谷川和彦さんが多臓器不全で逝去されました。【写真】この記事の写真を見る（2枚）長谷川作品から影響を受けてきたという小説家の波木銅さんに追悼エッセイをいただきました。波木さんはデビュー作『万事快調〈オール・グリーンズ〉』で映画『太陽を盗んだ男』に言及しており、今年1月に公開された映画版では、『太陽を盗んだ男』に登場する東海原発近くでロケが行われました。1999年生まれの波