日本ミシュランタイヤ株式会社は、Primacyシリーズの新製品として、プレミアム・コンフォートタイヤ「MICHELIN Primacy 5 energy」を2026年4月1日より順次発売すると発表した。 同製品は、低燃費性能や耐摩耗性能、ウェット性能を高い次元で両立し、環境性能と上質な乗り心地を追求したモデルである。静粛性や美しい外観にも配慮し、日常のドライブに快適さと持続可能性を提供するタイヤとなる。 日本ミシュランタイ