〈「それが本当につらかった」国際結婚への偏見に苦しんだセツ…朝ドラ『ばけばけ』のモデル・小泉八雲が妻を守るためにとった“驚きの行動”〉から続く小泉八雲と妻・セツをモデルにしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。松江の没落士族の娘と、アメリカからやってきた新聞記者。言葉も文化も異なる2人が、互いを慈しみ合い、怪談の世界を紡いでいく姿は多くの視聴者を魅了している。【画像】「切なすぎる」「表情がもう…」これ