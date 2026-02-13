警視庁国の確認を受けずに、ヘリコプターや小型航空機を購入して共同所有すれば賃貸料が得られるとの販売預託契約を結んだとして、警視庁は12日までに預託法違反の疑いで、一般社団法人「S.I.Net会」（東京都千代田区）の会長岡本智文容疑者（61）＝江東区＝ら3人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。同庁は2022年以降、約270人から約10億円を集めたとみている。捜査関係者によると、法人のグループ会社「エスアイヘリ