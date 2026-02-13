【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケルトン男子で戦死者が描かれたヘルメットを着用しようとして失格になったウクライナ代表選手は12日、記者会見し、スポーツ仲裁裁判所に失格の取り消しを求め提訴したと明らかにした。