「撃墜の決定的な瞬間」を捉えた映像が公開ウクライナ政府の公式サイトである「ユナイテッド24」は2026年2月9日、同国のF-16戦闘機が、ロシア軍の自爆ドローン「シャヘド」を撃墜する瞬間を捉えた映像を公開しました。【映像】ロシア軍の無人機がF-16の攻撃を受け「木っ端みじん」になる瞬間「シャヘド」はイランが開発したデルタ翼の自爆ドローンで、ロシア軍がウクライナのエネルギーインフラや都市などに対する攻撃に大量投入