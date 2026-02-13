五輪会場に姿を見せ、選手たちの滑りを楽しんだホワイト氏(C)Getty Images満身創痍とも言える状態でのライドに、重鎮たちも感激しっぱなしだ。世界的に大きな注目を集めたのは、現地時間2月11日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選に出場した日本の平野歩夢だ。【写真】「本当に最高」「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック2022年の北京五輪王者