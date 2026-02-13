昨年のワールドシリーズで大谷を打ちまくったゲレーロJr.(C)Getty Images苛立ちを覚えさせた“下馬評”色々な想いを抱いての頂上決戦だった。現地時間2月11日、ドミニカ共和国のジャーナリストであるヤシエン・プーホルス氏のYouTubeチャンネルに出演したブルージェイズの大砲ブラディミール・ゲレーロJr.は、昨秋のワールドシリーズを回想。“最強軍団”ドジャースとの激闘を赤裸々に語った。【動画】大谷翔平のインタビューを