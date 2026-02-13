All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、埼玉県在住38歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：38歳女性同居家族構成：本人、夫（40歳）、長女（5歳）居住地：埼玉県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：正社員世帯年収：本人550万円、配偶者750万円現預金：850万円リスク資産：600万円楽天銀行の定期預金に300万円「