日本―デンマーク第10エンド、指示を出す吉村＝コルティナダンペッツォ（共同）12日のカーリング1次リーグで女子は日本のフォルティウスがデンマークに7―10で敗れ、開幕2連敗を喫した。第10エンドで7―7に追い付いたが、延長の第11エンドに3点を奪われた。2018年平昌五輪金メダルのスウェーデンが2連勝とし、中国は白星発進した。男子は英国が前回優勝のスウェーデンを6―3で下し2連勝。スウェーデンは2連敗と出遅れた。ス