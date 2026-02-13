現地時間2月14日（土）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）の出馬表が発表された。●サウジカップ（G1）第9レース1800メートル（ダート）日本時間2月15日（日）2時40分（現地時間2月14日（土）20時40分）発走予定※JRA発売レース世界最高賞金レース、サウジカップの馬券発売…フォーエバーヤングら参戦日本馬3頭が出走・出走予定JRA所属馬サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子