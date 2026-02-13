■人民元高を容認した中国2月9日、米ブルームバーグが関係筋の話として、中国の政府が金融機関に対して米国債の保有を抑制するように勧告したと伝えた。この報道をきっかけにドル安が世界的に加速し、同日のユーロの対ドルレートは終値で1ユーロ＝1.1904米ドルと、前日から0.65％ユーロ高となった。また対円でも、1米ドル＝156.13円と0.72％の円高となった。写真＝ABACA PRESS／時事通信フォト北京市東城区の隆福寺商業エリアを視