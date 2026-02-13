2月18日（水）に大井競馬場で行われる雲取賞（Jpn3）の出走予定馬が下記の通り発表された。【新馬/東京6R】ホウオウルクソールが抜け出す…断然人気マクリールは2着ダートクラシック戦線ステップレース●JRA所属馬ケイツーリーブル（牝3・美浦・千葉直人）津村明秀トリグラフヒル（牡3・栗東・大久保龍志）松山弘平マクリール（牡3・美浦・手塚貴久）C.ルメールリアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）坂井瑠星●地方所属馬ア