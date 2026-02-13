元少女時代のジェシカを姉に持つ、f(x)出身のクリスタルが、世界のファッションの中心地で圧倒的な着こなしを披露した。クリスタルは2月12日、自身のインスタグラムに「at the 2026 @RalphLauren Collection show」という文と複数の写真を投稿した。【写真】胸元を触っているクリスタル公開された写真には、光沢感のあるシックなブラックレザージャケットに、アンダーウェアスタイルのショート丈トップを合わせ、引き締まった腹筋