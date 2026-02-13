連日の寒さに負けず、故障者ゼロで終えた１次キャンプ。ドラフト１位の竹丸や新加入の則本、新外国人らが話題になる中、確かな存在感を示した選手をスポーツ報知巨人担当が「宮崎キャンプＭＶＰ」として選出した。より一層、頼もしさが増したように映った。昨季自己最多＆チームトップ１１勝の山崎伊織投手（２７）は宮崎キャンプを「充実した１２日間」と総括した。最終日もブルペン入りし、意図的にギアチェンジしながら実戦