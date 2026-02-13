１９９８年のエルムＳなどＪＲＡ重賞４勝の土田稔調教師（７０）＝美浦＝が、３月３日で引退を迎える。実家は北海道の生産牧場で、常に馬と携わる生活を送ってきた。今の心境は「まだ実感がないです。毎日同じことをやっているので」と大きな変化はないという。北里大学獣医学部を卒業後、７８年から美浦・大久保洋吉厩舎に所属。調教助手として仕えた大久保洋吉元調教師について「師匠であり兄貴のような存在。人間としての器