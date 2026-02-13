◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、初出場の１６歳・清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８４・００点の４位だった。「悔しいっていう思いが一番あるんですけど。こんなにもお客さんがいる大会が初めてだったのと、家族だったり親戚が大会に見に来てくれることがあんまりない。みんなが見に